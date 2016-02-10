Суд залишив Корбана під вартою, на два дні скоротивши термін його утримання в СІЗО

Як передає кореспондент УНІАН, резолютивну частину ухвали сьогодні оголосив головуючий колегії Апеляційного суду Києва Денис Масенко.

Читайте такожCуд дозволив обстеження Корбана фахівцями з Інституту ім. Амосова в ізоляторі СБУ

“Суд ухвалив апеляційну скаргу захисників Корбана Геннадія Олеговича задовольнити частково... змінити Корбану Геннадію Олеговичу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід тримання під вартою, визначивши строк тримання під вартою до 23 лютого. Ухвала суду остаточна, оскарженню не підлягає”, - оголосив суддя Масенко.

Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляції 5 січня.

Також сьогодні, 10 лютого, Печерський райсуд Києва розглянув заяву адвокатів лідера «УКРОПу» щодо його звільнення з-під варти у порядку статті 206 Кримінального процесуального кодексу України. Суд відмовив у звільненні Корбана, натомість дозволив обстеження його фахівцям із Інституту ім. Амосова в умовах слідчого ізолятора СБУ.