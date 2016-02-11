Після заяв Абромавичуса здатність України проводити структурні реформи поставлена під питання - аналітик

Після скандальних заяв міністра економічного розвитку Айвараса Абромавичуса було очевидно, що буде поставлено під питання не тільки здатність України боротися з корупцією, а й здатність України проводити структурні реформи.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

«Заява, щодо корупції в Україні, вона була цілком очікувана. Було цілком очевидно, що після політичних заяв зроблених в Україні, буде поставлено під питання не тільки здатність України боротися з корупцією, а й здатність України проводити структурні реформи – зобов'язання які Україна сама взяла перед різними міжнародними інституціями, в тому числі перед МВФ», – зазначив Устенко.

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«Те, що хоче бачити Захід - це результати з нашого боку, а якщо результатів немає, то під загрозою опиняється тоді вже не вся програма МВФ, під загрозою може опинитися співпраця з міжнародними фінансовими інституціями», - наголосив він.

За словами експерта, заяву Крістін Лагард щодо загрози зриву програми фінансування не варто тлумачити «в прив’язці до уряду».

«Не варто це тлумачити в прив’язці до уряду. В даному випадку це не уряд. Нікого не цікавить - ні тут в країні, ні на Заході - окремі прізвища. Цікавлять, як такі, інституції і їх можливість здійснювати реформи, робити те, що було обіцяно і те, що було зазначено в планах про співпрацю з Міжнародним валютним фондом», - додав Устенко.