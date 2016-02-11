Після заяв Абромавичуса здатність України проводити структурні реформи поставлена під питання - аналітик
За словами експерта, заяву Крістін Лагард щодо загрози зриву програми фінансування не варто тлумачити «в прив’язці до уряду».
Після скандальних заяв міністра економічного розвитку Айвараса Абромавичуса було очевидно, що буде поставлено під питання не тільки здатність України боротися з корупцією, а й здатність України проводити структурні реформи.
Про це в ефірі «5 каналу» заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.
«Заява, щодо корупції в Україні, вона була цілком очікувана. Було цілком очевидно, що після політичних заяв зроблених в Україні, буде поставлено під питання не тільки здатність України боротися з корупцією, а й здатність України проводити структурні реформи – зобов'язання які Україна сама взяла перед різними міжнародними інституціями, в тому числі перед МВФ», – зазначив Устенко.
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«Те, що хоче бачити Захід - це результати з нашого боку, а якщо результатів немає, то під загрозою опиняється тоді вже не вся програма МВФ, під загрозою може опинитися співпраця з міжнародними фінансовими інституціями», - наголосив він.
За словами експерта, заяву Крістін Лагард щодо загрози зриву програми фінансування не варто тлумачити «в прив’язці до уряду».
«Не варто це тлумачити в прив’язці до уряду. В даному випадку це не уряд. Нікого не цікавить - ні тут в країні, ні на Заході - окремі прізвища. Цікавлять, як такі, інституції і їх можливість здійснювати реформи, робити те, що було обіцяно і те, що було зазначено в планах про співпрацю з Міжнародним валютним фондом», - додав Устенко.