Влада буде боротися з корупцією і не обмежиться затриманням Мосійчука - Порошенко

Про це президент сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

"Я хотів би чітко наголосити, що є політична воля президента, і, я сподіваюся, політична воля влади для того, щоби ми дуже жорстко продемонстрували ефективність боротьби з корупцією, сьогодні в країні ця політична воля існує, і ніхто не збирається і не буде обмежуватись лише затриманням Мосійчука", - наголосив Порошенко.

Президент заявив, що держава повинна реагувати на факти хабарництва, які процвітають у Верховній Раді серед депутатів. На його переконання, усі депутати мають відповідати за свої дії.

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Президент нагадав, що вніс до парламенту зміни до Конституції в частині зняття депутатського імунітету.

"Уся країна побачила хабарника, наглого, який знущається над законом, який оприлюднює розцінки, і який демонструє таким чином позицію на всю владу, бо парламент - це є також влада", - сказав Порошенко.

Президент вважає Радикальну партію сумнівною опозицією.

"Моя позиція принципова: порушив закон - сідай у в'язницю. Зняття недоторканності - це ще не вирок суду, і, будь-ласка, ми можемо забезпечити неупереджений, простий, прямий розгляд цієї справи для того, щоб усе суспільство переконалося - злочинець має сидіти у в'язниці, чи це олігарх, чи це корупціонер...", - наголосив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участі нібито Мосійчука, яке було зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення певних питань за гроші.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією Управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

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18 вересня Печерський районний суд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада 2015 року.