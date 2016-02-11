НАБУ потрібно надати право прослуховувати телефони - Ситник

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції, коментуючи заяву президента Петра Порошенка стосовно недоцільності надання НАБУ права прослуховувати телефони.

“Там не прозвучало такої відвертої відмови. А сьогодні в Кримінальному процесуальному кодексі прописано, що зняття інформації з каналів зв'язку здійснюють уповноважені підрозділи Нацполіції, але чомусь вони цього не роблять, і Служби безпеки. Ми б хотіли мати автономний доступ до каналів зв'язку, і для цього потрібно в законодавстві у перелік додати Антикорупційне бюро”, - сказав Ситник.

Також він додав, що на сьогодні для прослуховування телефонів НАБУ звертається до Національної поліції та СБУ.

За словами Ситника, у зв’язку з цим існує ризик витоку інформації, оскільки НАБУ не може самостійно прослуховувати телефони.

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Як повідомлялося, 9 лютого Порошенко під час наради з керівним складом, детективами і співробітниками НАБУ не підтримав надання Антикорупційному бюро можливості проведення негласних слідчих розшукових дій - прослуховування телефонів.

Порошенко, зокрема, висловився проти зняття інформації з каналів зв'язку детективами НАБУ.

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Він зазначив, що доступ до цієї інформації - це обмеження прав людини.

"На жаль, ще з радянських часів є "традиція", коли цим правом силові органи дуже зловживають", - зазначив Порошенко. У зв'язку з цим він висловився на користь співпраці НАБУ з СБУ.