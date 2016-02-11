НАБУ потрібно надати право прослуховувати телефони - Ситник

12:57, 11 лютого 2016
Політика
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Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник наполягає на наданні Антикорупційному бюро права прослуховувати телефони та інші канали зв'язку.

Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції, коментуючи заяву президента Петра Порошенка стосовно недоцільності надання НАБУ права прослуховувати телефони.

“Там не прозвучало такої відвертої відмови. А сьогодні в Кримінальному процесуальному кодексі прописано, що зняття інформації з каналів зв'язку здійснюють уповноважені підрозділи Нацполіції, але чомусь вони цього не роблять, і Служби безпеки. Ми б хотіли мати автономний доступ до каналів зв'язку, і для цього потрібно в законодавстві у перелік додати Антикорупційне бюро”, - сказав Ситник.

Також він додав, що на сьогодні для прослуховування телефонів НАБУ звертається до Національної поліції та СБУ.

За словами Ситника, у зв’язку з цим існує ризик витоку інформації, оскільки НАБУ не може самостійно прослуховувати телефони.

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Як повідомлялося, 9 лютого Порошенко під час наради з керівним складом, детективами і співробітниками НАБУ не підтримав надання Антикорупційному бюро можливості проведення негласних слідчих розшукових дій - прослуховування телефонів.

Порошенко, зокрема, висловився проти зняття інформації з каналів зв'язку детективами НАБУ.

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Він зазначив, що доступ до цієї інформації - це обмеження прав людини.

"На жаль, ще з радянських часів є "традиція", коли цим правом силові органи дуже зловживають", - зазначив Порошенко. У зв'язку з цим він висловився на користь співпраці НАБУ з СБУ.

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