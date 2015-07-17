У Києві СБУ вилучила "валізу", яка прослуховує 128 мобільних телефонів одночасно

Про це голова СБУ Василь Грицак заявив на нараді президента України Петра Порошенка з представниками силових відомств у Кривому Розі, повідомляє прес-центр СБУ.

Грицак зазначив, що в результаті реалізації оперативної інформації СБУ спільно з Генеральною прокуратурою України виявлено комплекс для зняття даних з каналів мобільного зв’язку.

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"Комплекс здатен одночасно прослуховувати 128 абонентів, коштує від 200 тис. доларів та вміщується у звичайну валізу", – уточнив Грицак. "А потім ми дивуємось, коли чиїсь розмови з’являються в Інтернеті", – додав він.

Обладнання для прослуховування було незаконно, без оформлення офіційної документації виготовлено на одному з українських підприємств, яке має відповідні ліцензії. Під час спільної спецоперації обладнання було вилучено та направлено на експертизу.

Співробітники СБУ проводять оперативно-слідчі дії для встановлення замовників комплексу.