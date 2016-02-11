Кабмін схвалив програму діяльності на 2016 рік і готовий поділитися нею з депутатами

Про це повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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"Це програма діяльності уряду і базові принципи політичної діяльності на 2016 рік, - сказав він. - Це наш спільний план між урядом, парламентом і президентом. Але основа цього плану - не тільки 379 вкрай важливих рішень, які уряд має вжити разом з парламентом, - конкретних і предметних рішень".

Окрім того, Кабмін також пропонує Верховній Раді України в рамках виконання програми діяльності на 2016 рік розблокувати процес приватизації і прийняти необхідний пакет законів, який дозволить провести чесні і прозорі конкурси з продажу держактивів.

"Прозора, чесна, широкомасштабна приватизація об'єктів держвласності і прийняття відповідного законодавства. ОПЗ, "Центренерго", обленерго та інші об'єкти, які сьогодні заборонені до приватизації, але не мають стратегічного значення для безпеки держави, повинні бути виставлені на чесні і прозорі аукціони, щоб створювати робочі місця і збільшувати потенціал країни", - сказав Яценюк.

Нагадаємо, Кабінет міністрів також готовий звітувати у Верховній Раді щодо виконання Програми діяльності уряду за минулий рік у вівторок, 16 лютого.