Кабмін Яценюка готовий звітувати у Раді, прем'єр назвав дату

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Кабміну.

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"Уряд подав до парламенту звіт. Ми у вівторок готові звітувати. Вкотре, до речі, готові звітувати за зроблену роботу за минулий рік", - сказав прем'єр.