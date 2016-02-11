Кабмін Яценюка готовий звітувати у Раді, прем'єр назвав дату
15:38, 11 лютого 2016Політика
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Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що Кабінет міністрів готовий звітувати у Верховній Раді щодо виконання Програми діяльності уряду за минулий рік у вівторок, 16 лютого.
Уряд готовий звітувати у парламенті 16 лютого - Яценюк / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Кабміну.
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"Уряд подав до парламенту звіт. Ми у вівторок готові звітувати. Вкотре, до речі, готові звітувати за зроблену роботу за минулий рік", - сказав прем'єр.
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