Кононенко розповів про свій допит у НАБУ

"Запитання-відповіді не буду коментувати. Це таємниця слідства, мене попередили. Усно підтвердив своє клопотання про очну ставку з Айварасом Абромавичусом, слідчий сказав, що буде визначатися", - сказав він після допиту, пише Українська правда.

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Він також зазначив, що запропонував слідчим застосувати щодо міністра економрозвитку поліграф. На запитання журналістів, чому допит тривав лише годину, нардеп зауважив, що прийшов без адвоката.

"Питань було багато, але я швидко відповідав. Якщо ви помітили, я прийшов без адвоката. А без адвоката все триває значно швидше", - підкреслив Кононенко.

Разом з тим нардеп назвав всі звинувачення у його бік "маячнею", а також наголосив, що не збирається складати мандат.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України. Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції "БПП" Кононенка.