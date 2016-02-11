Від НАБУ вимагають перевірити голову Держкіно Іллєнка на корупційні зв'язки

З такою заявою до голови НАБУ звернулося адвокатське об'єднання "Радник".

У заяві йдеться, що ігнорування з боку Держкіно регулярних порушень ТРК "Україна" чинного законодавства, а саме численні покази в ефірі забороненого російського продукту і персон нон-грата, викликають підозру в корупційному зв'язку з керівництвом каналу, пише Обозреватель.

"Ми отримали величезну кількість скарг від громадян, які регулярно вказують на факти трансляції забороненого російського продукту в ефірі телеканалу "Україна". Телеканал керується лише власною вигодою, так як купувати російський контент значно дешевше і простіше, ніж створювати свій. При цьому ігноруються національні інтереси і безпека країни, а український ефір насичується низькопробним російським продуктом", - заявив представник адвокатського об'єднання "Радник" Олександр Тумаркін.

"Поки країна намагається боротися з потужною інформаційною війною і всепоглинаючою корупцією, Пилип Іллєнко використовує своє службове становище всупереч інтересам держави. Адже порушення цих санкцій щодо російського продукту прирівнюється до злочину щодо країни і народу. Не виключаємо і корисливу мету або іншу зацікавленість посадової особи. Вимагаємо від НАБУ негайно вжити заходів", - зазначає Тумаркін. Копія заяви додається:

Нагадаємо, найбільшого розголосу набуло порушення ТРК "Україна", яке стосувалося російського серіалу "Слід". Протягом тривалого часу серіал виходив на телеканалі, а після вступу в силу закону про обмеження показу російського продукту в ефірі, замість того, щоб прибрати продукт з ефіру на телеканалі пішли на протизаконні дії.

Зокрема, перезняли частину кадрів серіалу, де з'являлися російські розпізнавальні знаки (номери авто, форма правоохоронних органів тощо); перейменували Федеральну експертну службу, про яку йде мова в серіалі, в Фактологічну; в титрах написали, що серіал зроблений в Україні в 2015 році. І, під вивіскою українського серіалу, показували українцям той же російський "Слід". Зазначимо, після розголосу Держкіно таки відкликало прокатне посвідчення цього серіалу.

Додамо, нещодавно народний депутат України Віталій Купрій подав депутатське звернення в Державне агентство України з питань кіно, Державний комітет телебачення і радіомовлення та Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення з вимогою вжити дієвих заходів для захисту інформаційного простору України, про що повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

Нардеп також зазначає, що "ТОВ "Телерадіокомпанія "Україна" систематично здійснює телевізійні покази фільмів і серіалів, які створені державою - агресором після 1 січня 2014 року, ігноруючи законодавчі приписи та нехтуючи елементарними моральними нормами".