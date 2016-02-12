Уряд планує скасувати посаду міністра Кабінету міністрів - Яценюк
00:53, 12 лютого 2016Політика
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Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд планує скасувати посаду міністра Кабінету міністрів.
REUTERS
Про це він заявив у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1» у четвер ввечері.
Прем’єр-міністр нагадав, що прийнято закон “Про державну службу”.
“І ця посада ліквідується і запроваджується посада державного секретаря”, - сказав він.
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За словами Яценюка, таким чином буде скорочено “всю цю бюрократичну машину секретаріату”.
Зазначимо, що наразі посаду міністра Кабінету міністрів обіймає Ганна Онищенко.
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