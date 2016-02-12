Уряд планує скасувати посаду міністра Кабінету міністрів - Яценюк

Про це він заявив у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1» у четвер ввечері.

Прем’єр-міністр нагадав, що прийнято закон “Про державну службу”.

“І ця посада ліквідується і запроваджується посада державного секретаря”, - сказав він.

Читайте такожЯценюк оголосив план виходу країни з кризи - нардеп

За словами Яценюка, таким чином буде скорочено “всю цю бюрократичну машину секретаріату”.

Зазначимо, що наразі посаду міністра Кабінету міністрів обіймає Ганна Онищенко.