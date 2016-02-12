РФ готує тотальні репресії проти кримських татар під виглядом боротьби з тероризмом - Чубаров

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

"З причин різкого погіршення ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму, що характеризується сьогоднішніми численними обшуками в будинках кримських татар і затриманням понад 10 віруючих мусульман, МЗС України протягом дня перебуває в постійному контакті з Меджлісом кримськотатарського народу", - зазначив він.

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За його словами, очевидно, що російська окупаційна "влада" Криму почала етап реалізації "заздалегідь запланованої нею провокації, кінцевою метою якої є тотальні репресії проти кримськотатарського народу, які будуть здійснюватися під виглядом боротьби з ісламським тероризмом".

"Думаю, що в завтрашній заяві МЗС України, що готується, саме до цього аспекту має бути привернута увага міжнародних організацій та лідерів країн світу", - додав глава Меджлісу.

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