В окупованому Криму знову обшукують будинки кримських татар

Про це повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов, пише "Крим.Реалії".

За інформацією активіста, обшукують будинки кримських татар в Ялті – у сім'ї Бахтіяра Топуза і Даміра Мінадірова, у Бахчисараї – в сім'ї Рустема Османова. Також обшуки проходять в Алушті.

Крім того, адвокат повідомив про затримання члена Кримської контактної групи з прав людини Емір-Усеіна Куку.

Читайте такожЄвропарламент засудив переслідування Росією кримських татар - резолюція

З чим пов'язані обшуки і затримання правозахисника, невідомо. Офіційні коментарі представників російської Федеральної служби безпеки та інших правоохоронних органів щодо обшуків поки відсутня.

Емір-Усеін Куку в грудні 2015 року повідомляв, що був викликаний на допит у зв'язку з його публікаціями в соціальних мережах, в яких ФСБ угледіла ознаки підбурювання до міжнаціональної ненависті. До цього його затримували і проводили обшук в будинку. Після того, як його відпустили, правозахисник скаржився на болі в нирках.

Крім того, Курбедінов заявив про фабрикацію нових кримінальних справ в Криму щодо кримських татар, аналогічних тим, за якими заарештовані четверо мусульман з Севастополя. Їм приписують зв'язок з організацією «Хізб ут-Тахрір».

Читайте такожСпецслужби РФ в окупованому Криму збирали паспортні дані мешканців прикордонного з Херсонщиною села

«За попередньою інформацією, ФСБ Севастополя знову ініціювала фабрикацію терористичних справ щодо кримських татар, аналогічну справам чотирьох мусульман з Севастополя - Руслана Зейтуллаєва, Рустема Ваїтова, Нурі Примова, Ферата Сайфуллаєва, які вже перебувають під арештом. Думаю, після того як з'явилася інформація про те, що Ельвіна Р. не поїхала в ІДІЛ і тим самим планомірне надання мусульманам Криму, кримським татарам образу народу з терористичним душком не вдалося, фейси Севастополя вирішили швидко "зіграти" ще парочку терористичних справ», - написав адвокат на своїй сторінці в Facebook.

9 лютого стало відомо, що 16-річна Ельвіна Разакова, що перебувала у розшуку з 13 січня 2016 року, знайшлася в Краснодарі. Її батько повідомив, що дівчина сама подзвонила рідним. Курбедінов повідомив, що сім'я Разакової має намір подати позов до суду на російську телекомпанію Life news про захист честі і гідності. Як повідомляє адвокат, телекомпанія «була не права, приписавши дівчині зв'язок з «Ісламською державою».

Примов, Зейтуллаєв, Ваїтов та Сайфуллаєв були затримані співробітниками ФСБ за підозрою в зв'язках з «Хізб ут-Тахрір», яку в Росії визнали терористичною.

Читайте такожДжемілєв сподівається, що санкції проти Росії вплинуть на "невійськовий метод" деокупації Криму

Після анексії Криму Росією в будинках кримськотатарських і проукраїнських активістів часто проходять обшуки за участю російських спецслужб. Про це регулярно у своїх звітах повідомляють міжнародні правозахисні організації.

4 лютого Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив «безпрецедентний рівень» порушення прав кримчан, зокрема кримських татар, в анексованому Росією Криму.

У Криму з 25 по 31 січня перебувала делегація Ради Європи у складі чотирьох осіб на чолі зі швейцарським дипломатом, послом Жераром Штурманом. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що вирішив направити делегацію в Крим для оцінки ситуації з правами людини на півострові.

Читайте такожКолишній радник Путіна розповів ЗМІ про три спроби Кремля захопити Крим

Спостерігачі Ради Європи стали першими представниками міжнародних організацій, які отримали доступ в Крим за останні півтора року. Вони оприлюднять свій звіт за підсумками поїздки в Крим навесні 2016 року.

Призначена Росією "влада" Криму заперечує повідомлення про факти порушення прав людини на півострові.