Росія понесе покарання за свої дії проти України - міністр юстиції

Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі каналу «1+1».

Міністр розповів про судові справи України проти Росії, які вже розглядаються міжнародними судами.

«Європейський суд з прав людини розглядає зараз три великих справи України проти Росії. Хоча за всю свою історію розглянув лише 16 таких справ. Це і міжнародні комерційні арбітражі, куди пішли наші державні компанії, державні банки та приватні компанії для того, щоб компенсувати збитки, пов'язані з окупацією Криму, Донецька і Луганська. І великий позов, який зараз готується і буде поданий до Міжнародного суду ООН», - сказав він.

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За словами Петренка, за позовом у Суді ООН в даний час проходить процедура досудового врегулювання з РФ, оскільки Росія буде процедурно захищатися, тому що у неї немає аргументів і доказів того, що вони праві. «За всіма законами справедливості, міжнародного права і з усім людським законам ми праві, тому що це наша територія, наша земля, а вони її захопили і є агресорами, варварами, які фактично в XXI столітті на території Європи створили те, що було в XX столітті під час Другої світової війни», - підкреслив міністр.

Також він повідомив, що Мін'юст організував по всій Україні велику кампанію через центри безоплатної правової допомоги, де 5 тис. адвокатів надають допомогу переселенцям з Криму, Донецька та Луганська індивідуальної подачі позовів проти Росії.

«Ці справи розглядаються швидше, ніж міждержавні. Вже близько 800 таких скарг подано до Європейського суду з прав людини, і ця цифра щодня зростає. Наші адвокати готують опитувальник, заяву. Людина приходить, заповнює анкету і справа йде в Європейський суд», - сказав Петренко і зазначив, що саме ці справи будуть першими, «пілотними», і російські чиновники, що розвёязали війну в Україні, понесуть покарання, і мова йде не тільки про гроші, але і про кримінальну відповідальність.

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«За Гаагу питання дуже правильне. По катастрофі МН17. Кілька країн вже заявили про створення міжнародного трибуналу. Розслідування зараз закінчується. Фактично, я думаю, цей трибунал оголосить прізвища винних у цій катастрофі. І це будуть в тому числі перші особи Російської Федерації» , - резюмував Петренко.