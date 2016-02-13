Москаль: Пункт пропуску на Закарпатті працює, російські фури відправили до словацького кордону

Про це йдеться на офіційному сайті глави ОДА Закарпатської області Геннадія Москаля.

"Сьогодні в другій половині дня акція з блокування російських фур призвела до конфлікту між громадськими активістами з одного боку та перевізниками із Закарпаття з іншого. Перевізники, що здійснюють доставку вантажів із країн ЄС у тому числі в Росію, висловлювали претензії до дій активістів, які, на їхню думку, можуть спровокувати аналогічну реакцію з їхніми фурами на українсько-російському кордоні. У ході протистояння між двома сторонами було заблоковано проїзд як на в’їзд, так і на виїзд із Закарпаття для всіх вантажівок, незалежно від країни походження. Що могло спричинити величезні черги по обидва боки пункту пропуску в Нижніх Воротах", - йдеться в повідомленні.

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"У ході переговорів за участі правоохоронців конфліктну ситуацію вдалося розв’язати. Проїзд для вантажівок звільнено в обох напрямках, а сім російських фур, заблокованих у Нижніх Воротах раніше, під конвоєм поліції супроводжені до кордону зі Словаччиною. Інших фур із російськими номерами на в’їзді в Закарпатті не з’являлося", - наголошують у перс-службі.

"Ситуацію вдалося владнати, однак причини конфлікту не усунуті, – зазначає голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. – Їх можна вирішити тільки на рівні Кабінету міністрів України, який має нарешті визначитися щодо ставлення до Росії, яка є країною-агресором, і прийняти принципове рішення про транзит російських вантажівок через територію України. В іншому разі подібні акції будуть виникати й далі, причому не тільки на Закарпатті, а й по всій Україні. Моя принципова позиція залишається незмінною – транзит комерційного автотранспорту країни-агресора через нашу територію має бути офіційно заборонено".