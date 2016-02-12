На Волині активісти заблокували вже 24 вантажівки з російськими номерами

Про це кореспондентові УНІАН повідомив організатор акції Дмитро Василенко.

За його словами, безстрокова акція триває мирно, жоден із водіїв, а це в переважній більшості білоруси, не проявляють агресії.

"Вони невдоволені, адже непокояться за терміни доставки вантажу, проте ніхто із них не залишив свій автомобіль. Дехто підходить до нас, ми з ними розмовляємо та пригощаємо тим, що маємо", - зазначає Василенко.

За словами активіста, основна вимога учасників блокування - заборона транзитного руху вантажного транспорту із російською реєстрацію автошляхами Волинської області як таких, що загрожують територіальній цілісності та суверенітету держави України.

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"Ми очікуємо реакції влади, звернулися з відповідним листом й до голови облдержадміністрації Володимира Гунчика, але нам відповіли, що розглянути його зараз немає можливості", - заявив Василенко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 лютого громадські активісти розпочали безстрокову акцію з недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

Блокування відбувається у Львівській і Волинській областях на трасах, що ведуть до пунктів пропуску на державному кордоні, а також на межі Закарпатської та Львівської областей, де станом на 11.00 активісти заблокували близько 50 фур з російськими номерами, що рухались вбік кордону.

Учасники блокади вимагають визнання Росії країною-агресором у всіх сферах суспільно-політичного життя України, зокрема шляхом заборони на розміщення бізнесу окупанта на українській землі, перекриття торгівлі з Росією, заборону на в'їзд та транзит через Україну вантажного російського транспорту.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що вже готує звернення до Кабінету міністрів щодо заборони транзиту російського транспорту через територію України.