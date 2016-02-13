Аваков заявив, що Саакашвілі пропонував йому стати прем'єр-міністром

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков стверджує, що глава Одеської ОДА Михаїл Саакашвілі пропонував йому очолити уряд.

Про це він заявив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"До речі, Саакашвілі за пару днів до того, як публічно назвати мене злодієм і пригоститися склянкою води за хамство, сидів у моєму кабінеті і пропонував: "Давай домовлятися. Давай ти будеш прем'єром, а я — першим віце-прем'єром". Я запитав: "А чому я?". Відповідає: "Я вважаю, що прем'єром має бути представник Народного фронту. Або Турчинов, або ти, ти найуспішніший міністр", - заявив він.

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Відповідаючи на питання про те, як швидко Саакашвілі може перейти в опозицію до Порошенка, він сказав: "Так він вже, по суті, перейшов. А якщо будуть вибори, і він очолить іменний блок — т. зв. другу колону президентської команди, то піде в самостійне плавання відразу після закінчення виборів".

Також Аваков каже, що в разі відставки не збирається йти з політики.

"Іноді думаю, наскільки легше не бути чиновником. Маєш можливість говорити все, що думаєш. І це не заважає робити, що має", - зазначив він.