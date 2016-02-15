Касько вирішив звільнитися з Генпрокуратури

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

"Я хотів би сказати, що прийняв рішення звільнитися з органів прокуратури", - наголосив Касько.

Він продемонстрував рапорт, підписаний сьогоднішнім числом.

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"Останньою краплею став черговий перерозподіл обов'язків у Генпрокуратурі України. Шокін забрав у мене всі функцій та інструменти вести і контролювати справи, над якими починала працювати наша команда, в тому числі й у справі так званих "діамантових прокурорів". Проте, причини того, чому у Генеральній прокуратурі більше неможливо і безглуздо працювати - вони є значно глибшими", - заявив Касько.

Разом з тим він заявив: "Перш ніж остаточно прийняти рішення про звільнення, я провів консультації з нашими іноземними партнерами, які весь цей час морально підтримували мене, і ми дійшли спільної думки, що на жаль, іншого шляху немає. Генпрокуратура нині - це мертвий орган, в незалежність і ефективність роботи якого вже ніхто не вірить".

Як повідомляв УНІАН, Шокін ліквідував управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних особами, які займають особливо відповідальне становище та відділ процесуального керівництва й підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо службових осіб, які займають особливо відповідальне становище.

Раніше цей департамент очолював заступник генпрокурора Касько.

Як стало відомо, натомість Шокін утворив новий, удвічі більший департамент з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сфері державної служби та власності та призначив керувати ним свого заступника Юрія Столярчука, який "злив" справу Іванющенка.

До цього Столярчук працював першим заступником начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.



