Шокін призначив очільником нового департаменту ГПУ прокурора, який "злив" справу Юри Єнакієвського (документи)

Про це стало відомо з документів, наданих Центром протидії корупції.

Шокін ліквідував управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних особами, які займають особливо відповідальне становище та відділ процесуального керівництва й підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо службових осіб, які займають особливо відповідальне становище.

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Раніше цей департамент очолював заступник генпрокурора Віталій Касько.

Як стало відомо, натомість Шокін утворив новий, удвічі більший департамент з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сфері державної служби та власності та призначив керувати ним свого заступника Юрія Столярчука, який "злив" справу Іванющенка.

До цього Столярчук працював першим заступником начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

У свою чергу Віталію Каську, який відкрито виступив із критикою генерального прокурора, залишили незначні повноваження, зокрема управління міжнародним напрямком ГПУ та ювеніальну юстицію.

Нагадаємо, що кілька днів тому адвокат Іванющенка через суд змусив Генпрокуратуру закрити кримінальне провадження проти соратника Януковича, якого звинувачували в розкраданні кіотських мільярдів.

Провадження закрили через бездіяльність процесуального керівника у досудовому розслідуванні щодо Іванющенка, прокурора Юрія Столярчука, який, як йдеться у рішенні суду, за останній рік не прийняв жодного процесуального рішення у справі проти Іванющенка.

Суд вирішив, що це "є порушенням прав Іванющенка, якого без наявності достатніх підстав підозрюють у вчиненні злочину, обмежено в пересуванні, щодо майна якого прийнято рішення про накладення арешту".