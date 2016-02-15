У Шокіна прокоментували відставку заступника генпрокурора Каська

Таку позицію органу висловив помічник генпрокурора Владислав Куценко, передає "112 Україна".

"Кожна людина повинна прийняти те чи інше рішення, в тому числі, перебування на службі або про відставку. Що стосується заяви саме Віталія Каська, то ми вважаємо, що це справжня піар-акція. Оцінку його роботи, якщо він подасть рапорт, як він заявив, що зараз принесе в кабінет генпрокурора, то оцінку його роботі дасть громадськість згодом, коли ми проаналізуємо, що вдалося пану Каську, а що не вдалося на посаді заступника генпрокурора України. Він зробив низку гучних заяв, на жаль, піар-характеру", - заявив Куценко.

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"У нього в руках були всі механізми для того, щоб не просто робити заяви, а насправді продемонструвати всьому суспільству роботу з міжнародних питань, щодо санкцій, боротьби з корупцією відділ під тобою, і третє - у справі "діамантових прокурорів". Тому, як кажуть, поганому танцюристу і ноги заважають", - заявив Куценко.

Як повідомляв УНІАН, Касько вирішив звільнитися з органів прокуратури. "Я хотів би сказати, що прийняв рішення звільнитися з органів прокуратури", - наголосив Касько.

Він продемонстрував рапорт, підписаний сьогоднішнім числом.