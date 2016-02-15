Гучна відставка Каська: нардеп заявив про "глибочезну кризу" в ГПУ
12:33, 15 лютого 2016Політика
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Заява заступника генерального прокурора України Віталія Каська про відставку свідчить про "глибочезну кризу" в ГПУ.
Заява Каська про відставку свідчить про “глибочезну кризу” в ГПУ / 24daily.net
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
За його словами, "сьогоднішня відставка заступника говорить про глибочезну кризу в генеральній прокуратурі України".
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Касько заявив на прес-конференції про намір звільнитися з Генпрокуратури.
Він продемонстрував журналістам рапорт, підписаний сьогоднішнім числом.
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