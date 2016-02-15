Касько розповів, чим планує займатися після звільнення

12:53, 15 лютого 2016
Політика
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Касько не виключає своєї участі в якості експерта в міжнародних антикорупційних програмах.

Касько / Фото УНИАН

Заступник генерального прокурора Віталій Касько, який вирішив звільнитися із Генеральної прокуратури України, заявив про намір зайнятися адвокатською практикою.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

"Щодо своєї подальшої діяльності, то я планую займатися адвокатською практикою і експертною діяльністю у сфері кримінальної юстиції, а також не виключаю своєї участі в якості експерта в міжнародних антикорупційних програмах", - сказав Касько.

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