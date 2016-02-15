ЗМІ озвучили головну інтригу під час голосування за відставку Яценюка

Тим часом, мінімум дві фракції коаліції відкрито виступили за його відставку – "Самопоміч" і "Батьківщина", передає "Українська правда".

Зазначається, що прем’єр-міністр не намагався зустрітися з депутатами "Самопомочі" і домовитися про підтримку. За словами народних депутатів, востаннє вони бачилися під час ухвалення бюджету.

Так само не зустрічався Яценюк із "Батьківщиною", депутати якої неодноразово заявляли, що він взагалі ігнорує зустрічі із фракцією.

Навряд чи Яценюк зможе розраховувати на підтримку фракції Ляшка, який минулого тижня заявив, що виходить з переговорного процесу про повернення в коаліцію через відмову сформувати нову більшість і уряд.

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Як говорять виданню співрозмовники у Радикальній фракції, Ляшко зустрічався з прем’єр-міністром минулого понеділка, після чого саме й заявив про вихід з переговорного процесу.

Головна інтрига – як голосуватиме президентська фракція.

"У БПП багато незадоволених Яценюком, але все залежить від зустрічей із президентом та прем’єром. При бажанні за відставку може проголосувати вся фракція", – говорить близький до президента співрозмовник.

Посилаючись на слова депутата від фракції НФ і голову регламентного комітету ВР Павла Пинзеника, нардеп від БПП Мустафа Найєм повідомив, що частина депутатів від НФ також голосуватиме за відставку Яценюка, якщо буде запропоноване нове прізвище прем’єра і новий склад уряду. Щоправда, згодом Пинзеник назвав цю заяву "фантазіями".

"У президента впевнені, що якщо буде дуже потрібно, НФ дасть голоси і за нового прем’єра", – коментує ситуацію один із співрозмовників в оточенні Порошенка.

Раніше УНІАН повідомляв, що поки фракції коаліції висувають вимоги чинному уряду, президент не полишає ідеї зняти Яценюка з посади прем’єр-міністра. "Він (Порошенко - Ред.) уже не думає, чи знімати Яценюка. Він зараз думає, хто буде після нього. Щойно знайде кандидатуру з голосами – відставка відбудеться", – говорить співрозмовник у БПП, близький до президента.