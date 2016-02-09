Порошенко хоче відправити Яценюка у відставку, шукає йому заміну - ЗМІ

Про це заявляють джерела як у БПП, так і в НФ, повідомляє "Українська правда".

"Він (Порошенко - Ред.) уже не думає, чи знімати Яценюка. Він зараз думає, хто буде після нього. Як тільки знайде кандидатуру з голосами – відставка відбудеться", – говорить співрозмовник у БПП, близький до президента.

Серед прізвищ, які розглядаються на посаду прем'єра, - Володимир Гройсман, Олександр Турчинов і навіть Михаїл Саакашвілі.

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Крім того, співрозмовники в БПП стверджують, що наразі у Порошенка з’явилася ще одна кандидатура на посаду прем’єра, але всі вони відмовилися називати її.

Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" відставку прем’єр-міністра Арсенія Яценюка підтримують майже 70% українців (у жовтні 2015 року таких було 60%).