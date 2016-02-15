Порошенко: Росія заплатить ту ціну, яку має заплатити агресор

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час урочистих зборів у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 27-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Порошенко зазначив, що на Мюнхенській конференції з безпеки прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав, в Україні немає агресії, натомість, на його думку, в Україні є громадянська війна.

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«Я не став вступати в полеміку з прем’єр-міністром Медведєвим, але я чітко заявив, які ще потрібні докази російської агресії? Сотні російських паспортів, які я продемонстрував в Мюнхені минулого року, найсучасніша зброя, яка була вилучена в російських спецназівців, супутникові фотографії, відеофіксація, десятки російських солдатів, які були продемонстровані всьому світові, системи залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган» російського виробництва, якими обстрілювали мирні квартали Краматорська, Маріуполя, Волновахи», - сказав президент.

«На їхній совісті тисячі українських життів, і це не громадянська війна - це ваші солдати в Криму; це не громадянська війна – це тисячі озброєних до зубів російських військовослужбовців -агресорів, які перетнули наш кордон; це танки, артилерія, які знаходяться на моїй землі», - звернувся президент України до російського керівництва.

«Ми нікому цього не дозволимо, і ви заплатите ту ціну, яку має заплатити агресор», - наголосив Порошенко.