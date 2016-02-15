Порошенко: Росія заплатить ту ціну, яку має заплатити агресор
Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія заплатить ту ціну, яку має заплатити агресор.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час урочистих зборів у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 27-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.
Порошенко зазначив, що на Мюнхенській конференції з безпеки прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав, в Україні немає агресії, натомість, на його думку, в Україні є громадянська війна.
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«Я не став вступати в полеміку з прем’єр-міністром Медведєвим, але я чітко заявив, які ще потрібні докази російської агресії? Сотні російських паспортів, які я продемонстрував в Мюнхені минулого року, найсучасніша зброя, яка була вилучена в російських спецназівців, супутникові фотографії, відеофіксація, десятки російських солдатів, які були продемонстровані всьому світові, системи залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган» російського виробництва, якими обстрілювали мирні квартали Краматорська, Маріуполя, Волновахи», - сказав президент.
«На їхній совісті тисячі українських життів, і це не громадянська війна - це ваші солдати в Криму; це не громадянська війна – це тисячі озброєних до зубів російських військовослужбовців -агресорів, які перетнули наш кордон; це танки, артилерія, які знаходяться на моїй землі», - звернувся президент України до російського керівництва.
«Ми нікому цього не дозволимо, і ви заплатите ту ціну, яку має заплатити агресор», - наголосив Порошенко.