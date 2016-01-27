Порошенко: РФ буде головною воєнною загрозою для України у тривалій історичній перспективі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія буде головною воєнною загрозою для України у тривалій історичній перспективі.

Про це він заявив на засіданні РНБО, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«У тривалій історичній перспективі головною військовою загрозою для України є і буде Росія», - написав він.

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Також Цеголко додав, що РНБО розглядає оборонне замовлення на 2016 р., нове військово-адміністративне районування та стратегію кібербезпеки.

У свою чергу прес-служба глави держави зазначила, що президент на засіданні Ради національної безпеки і оборони України наголосив на необхідності затвердження нового військово-адміністративного поділу.

Глава держави зауважив, що в цьому питанні Україна виходить з того, що «в тривалій історичній перспективі головною військовою загрозою є і, на жаль, буде залишатися, країна-агресор Російська Федерація».

Президент зазначив, що нове військово-адміністративне районування дасть можливість підвищити ефективність виконання завдань з мобілізаційної підготовки, оптимізувати систему територіальної оборони держави з урахуванням досвіду, якого ми набули за останні два роки.

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«До сих пір це районування було побудовано на тому, що левова частина підрозділів Збройних сил України, інших військових формувань концентрувалися на нашому західному кордоні, де були створені усі умови для розташування військ», – сказав глава держави та зазначив, що при цьому східний кордон не лише не був демаркований, а ми фактично не мали вибудованої лінії оборони на східному кордоні, за що країна заплатила надзвичайно високу ціну.

РНБО під головуванням президента України розглядає три питання, які пов'язані з гібридною війною з боку Росії, а саме – проект державного оборонного замовлення на 2016 рік, нове військово-адміністративне районування України та Стратегію кібербезпеки України, додали у прес-службі.