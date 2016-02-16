Біля Ради активісти вимагають відставки уряду Яценюка (відео)
Біля центрального входу до Верховної Ради України проходять акції з вимогою відправити уряд у відставку.
Як передає кореспондент УНІАН, загалом на площі Конституції зібралося близько 100 осіб, які стоять двома окремими групами.
Люди з однієї групи тримають у руках прапори із символікою ВО "Свобода", державні прапори України та один прапор "Правого сектору". Вони також тримають транспаранти з гаслами: "Уряд — у відставку!", "Яценюка — за ґрати!", "Крадені мільярди — в бюджет!".
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Особи з іншої групи тримають у руках прапори із написом "Партія простих людей". Ця група має невелику пересувну сцену, з якої лунає музика. Також деякі з учасників акції б'ють у залізні діжки. Серед гасел цієї групи - вимога про відставку уряду, а на одному з їхніх транспарантів написано: "Яценяку - на гілляку".
Загалом акція проходить спокійно. Периметр довкола парламенту охороняє дещо більша кількість правоохоронців, ніж завжди.