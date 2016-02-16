Біля Ради активісти вимагають відставки уряду Яценюка (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, загалом на площі Конституції зібралося близько 100 осіб, які стоять двома окремими групами.

Люди з однієї групи тримають у руках прапори із символікою ВО "Свобода", державні прапори України та один прапор "Правого сектору". Вони також тримають транспаранти з гаслами: "Уряд — у відставку!", "Яценюка — за ґрати!", "Крадені мільярди — в бюджет!".

Читайте такожСтало відомо, скільки голосів уже зібрано за відставку Кабміну Яценюка

Особи з іншої групи тримають у руках прапори із написом "Партія простих людей". Ця група має невелику пересувну сцену, з якої лунає музика. Також деякі з учасників акції б'ють у залізні діжки. Серед гасел цієї групи - вимога про відставку уряду, а на одному з їхніх транспарантів написано: "Яценяку - на гілляку".

Загалом акція проходить спокійно. Периметр довкола парламенту охороняє дещо більша кількість правоохоронців, ніж завжди.