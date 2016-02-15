Гройсман каже, що прем'єрське крісло йому поки не пропонували

Про це спікер Верховної Ради Володимир Гройсман заявив під час брифінгу, передає "112 Україна".

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"Наразі ніяких пропозицій по Гройсману Володимиру Борисовичу щодо того, аби зайняти посаду прем'єр-міністра, до мене не надходили. Ні від президента, ні від коаліції, ні від народних депутатів", - заявив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що поки фракції коаліції висувають вимоги чинного уряду, президент не залишає ідеї зняти Яценюка з посади прем'єр-міністра. "Він (Порошенко - Ред.) вже не думає, чи знімати Яценюка. Він зараз думає, хто буде після нього. Як тільки знайде кандидатуру з голосами – відставка відбудеться", – говорить співрозмовник в БПП, близький до президента.

Також щонайменше дві фракції коаліції відкрито виступили за його відставку – це "Самопоміч" і "Батьківщина".

16 лютого в Раді відбудеться звіт Кабміну перед парламентом, за підсумками якого і вирішиться майбутнє уряду.