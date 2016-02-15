Гройсман каже, що прем'єрське крісло йому поки не пропонували
За його словами, пропозиції щодо посту прем'єра не надходило ні від президента, ні від коаліції.
Про це спікер Верховної Ради Володимир Гройсман заявив під час брифінгу, передає "112 Україна".
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"Наразі ніяких пропозицій по Гройсману Володимиру Борисовичу щодо того, аби зайняти посаду прем'єр-міністра, до мене не надходили. Ні від президента, ні від коаліції, ні від народних депутатів", - заявив він.
Раніше УНІАН повідомляв, що поки фракції коаліції висувають вимоги чинного уряду, президент не залишає ідеї зняти Яценюка з посади прем'єр-міністра. "Він (Порошенко - Ред.) вже не думає, чи знімати Яценюка. Він зараз думає, хто буде після нього. Як тільки знайде кандидатуру з голосами – відставка відбудеться", – говорить співрозмовник в БПП, близький до президента.
Також щонайменше дві фракції коаліції відкрито виступили за його відставку – це "Самопоміч" і "Батьківщина".
16 лютого в Раді відбудеться звіт Кабміну перед парламентом, за підсумками якого і вирішиться майбутнє уряду.