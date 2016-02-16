В "Опоблоці" заявили, що підтримають постанову про визнання незадовільною роботу уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер цієї фракції Юрій Бойко в коментарі журналістам.

Він зазначив, що уряд проводив "неправильну, недолугу політику, вони хвалили самих себе, вони хизувались своїм положенням", а в цей час економіка України падала.

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Бойко зазначив, що "все суспільство вимагає відставки цього уряду, і ми на цьому будемо стояти". Бойко зазначив, що в разі внесення сьогодні на розгляд постанови про визнання незадовільною роботу уряду, фракція "Опозиційного блоку" підтримає це рішення.

Водночас на запитання журналістів, чи депутати фракції підписалися в підписних листках щодо висловлення недовіри уряду, Бойко зазначив, що не бачив таких листків, і не знає хто такі підписи збирає. "Хто збирає? Ми не бачили жодного аркуша", - зазначив він.