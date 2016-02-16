Питання відставки Шокіна може бути розглянуте до 18 лютого - Гончаренко
16:12, 16 лютого 2016Політика
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Заступник лідера фракції "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко зазначає, що питання відставки генерального прокурора України Віктора Шокіна може бути розглянуте до 18 лютого.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Гончаренко сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чи може бути відставка Шокіна проголосована парламентом вже сьогодні.
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"Думаю, що це малоймовірно. Має бути рапорт Шокіна, має бути подання до Верховної Ради", - сказав депутат.
Водночас, він зазначив, що "у нас є ще попереду два сесійних дня".
"Якщо буде все швидко розвиватися, то можемо до четверга, в принципі, це питання розглянути. Але ще зарано казати", - сказав Гончаренко.
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