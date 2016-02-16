Питання відставки Шокіна може бути розглянуте до 18 лютого - Гончаренко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гончаренко сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чи може бути відставка Шокіна проголосована парламентом вже сьогодні.

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"Думаю, що це малоймовірно. Має бути рапорт Шокіна, має бути подання до Верховної Ради", - сказав депутат.

Водночас, він зазначив, що "у нас є ще попереду два сесійних дня".

"Якщо буде все швидко розвиватися, то можемо до четверга, в принципі, це питання розглянути. Але ще зарано казати", - сказав Гончаренко.