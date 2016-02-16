Порошенко: розвал коаліції занурить Україну в довготривалу політичну кризу

Про це йдеться у зверненні, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

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"Ми розпочали низку надзвичайно важливих і дуже складних реформ. Та люди вимагають більшого. Очевидно, що і суспільство, і влада не задоволені темпами змін. Очевидно, що нам треба прискорити позитивні перетворення, відкрити друге дихання у проведенні реформ. Очевидно, що з початку року ми не лише збавили швидкість, а взагалі почали гальмувати", - наголосив Порошенко.

У цьому зв'язку президент висловив переконання: "Уряд втратив підтримку з боку коаліції. Щоб провести через Верховну Раду навіть стратегічні рішення, приходиться часто-густо позичати голоси у позакоаліційних груп та позафракційних депутатів".

"Напруга між урядом та фракціями стала настільки високовольтною, що створює загрозу життєздатності коаліції. Її ж розпад в свою чергу неминуче занурить країну в глибоку і довготривалу політичну кризу", - наголосив Порошенко.

Глава держави погодився, що "так, урядова команда, - як і вся влада, що центральна, що місцева, - працюють у дуже складних умовах".

Зокрема, це і військові дії, і руйнація значної частини промислової інфраструктури. "Це і агресивне закриття Росією ринку для наших виробників, і блокування Москвою нашого товарного транзиту в треті країни. Врешті-решт, відбувається падіння світових цін на ключові статті нашого експорту", - заявив президент.

На його переконання, об’єктивний наслідок такого збігу обставин множиться на суб'єктивні прорахунки.

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"В результаті - маємо падіння рівня життя громадян України, а разом з ним – і довіри людей до влади", - визнав президент.