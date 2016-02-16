Експерт розповів про можливі наслідки відставки Яценюка

Про це заявив у своєму блозі економіст, голова громадської організації "Українське товариство економічних свобод" Мар'ян Заблоцький.

"Сьогодні звіт уряду - кульмінація довгих місяців розхитування політичної та економічної ситуації в Україні", - сказав він.

"Відставка уряду та неможливість призначення нового майже точно означає дострокові парламентські вибори. Це призведе до зупинки поточних реформаторських ініціатив, призупинення на невизначений термін кредитування з боку МВФ, подальшу девальвацію гривні", - підкреслив економіст.

Заблоцький зазначив, що проблеми з МВФ та курсом гривні наявні уже сьогодні, головна причина яких - поточна політична нестабільність.

"Тому для усіх сторін поточних політичних баталій та взаємного тролінгу немає іншого виходу як сідати за стіл переговорів та домовлятись", - вважає він.

Експерт також навів проблемні моменти у співпраці уряду і Верховної Ради. Зокрема,парламент розглянув менше половини поданих урядом законопроектів.

"Головна причина низької продуктивності - мала кількість ефективних днів для голосувань у Верховній Раді. В місяць їх є реально штук 4-5", - зазначив він.

"По-друге, рівень співпраці всередині коаліції для підтримки урядових законопроектів може явно бути кращим. Так, в цілому, було розглянуто 45% із поданих урядом законопроектів. Із цих розглянутих кожен четвертий був відхилений або відправлений на доопрацювання. Натомість 63% президентських законопроектів було розглянуто, з яких лише 1% було відхилено", - сказав Заблоцький.

Крім того, він наголосив, що побороти корупцію на державних підприємствах можна тільки одним способом - приватизувати їх.

"Але, на жаль, приватизація системно не знаходить підтримки в парламенті", - зазначив економіст.