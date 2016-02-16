"Самопоміч" та БПП об'єдналися для висловлення недовіри Кабміну: 150 підписів зібрано
Зараз у Раді звітує Арсеній Яценюк. За результатами його доповіді має вирішитися "доля" уряду.
"Самопоміч" та БПП об'єднали списки на підтримку висловлення недовіри уряду. Про це повідомив нардеп Єгор Соболєв, передає "Українська правда".
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За словами нардепів із "Самопомочі", у списку вже є 150 підписів, необхідних для внесення постанови про недовіру уряду.
Як відомо, для того, щоб розглянути резолюцію недовіри, потрібно витримати статтю 87 Конституції, тобто все таки 150 підписів і голосування в залі.
Нагадаємо, 15 лютого фракції «Самопоміч» і «Батьківщина» заявили, що збиратимуть підписи народних депутатів за висловлення уряду недовіри.
Того ж дня ввечері у фракції «Блоку Петра Порошенка» повідомили, що вирішили визнати роботу уряду незадовільною і збирати підписи за його відставку.
Своєю чергою лідер фракції “Народний фронт” Максим Бурбак запевнив, що жоден депутат від «Народного фронту» не голосуватиме за висловлення уряду недовіри.
Разом з тим лідер «Опозиційного блоку» Юрій Бойко заявив, що фракція підтримає постанову про визнання незадовільною роботу уряду.