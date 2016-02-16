"Самопоміч" та БПП об'єдналися для висловлення недовіри Кабміну: 150 підписів зібрано

"Самопоміч" та БПП об'єднали списки на підтримку висловлення недовіри уряду. Про це повідомив нардеп Єгор Соболєв, передає "Українська правда".

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За словами нардепів із "Самопомочі", у списку вже є 150 підписів, необхідних для внесення постанови про недовіру уряду.

Як відомо, для того, щоб розглянути резолюцію недовіри, потрібно витримати статтю 87 Конституції, тобто все таки 150 підписів і голосування в залі.

Нагадаємо, 15 лютого фракції «Самопоміч» і «Батьківщина» заявили, що збиратимуть підписи народних депутатів за висловлення уряду недовіри.

Того ж дня ввечері у фракції «Блоку Петра Порошенка» повідомили, що вирішили визнати роботу уряду незадовільною і збирати підписи за його відставку.

Своєю чергою лідер фракції “Народний фронт” Максим Бурбак запевнив, що жоден депутат від «Народного фронту» не голосуватиме за висловлення уряду недовіри.

Разом з тим лідер «Опозиційного блоку» Юрій Бойко заявив, що фракція підтримає постанову про визнання незадовільною роботу уряду.