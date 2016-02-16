Недовіру Кабміну Яценюка можуть розглянути вже у вівторок - ЗМІ

Про це зазначили співрозмовники у фракції, передає "Українська правда".

В.о. голови регламентного комітету Павло Пинзеник пояснив особливості процедури.

"Для того, щоб розглянути резолюцію недовіри, потрібно витримати статтю 87 Конституції, тобто все таки 150 підписів і голосування в залі. Тільки питання негайно, чи через 4 дні. Але є відмінності між процедурою, визначеною статтею 228 регламенту", - зазначив він.

На уточнення, чи може парламент вже у вівторок розглянути постанову про недовіру до уряду, депутат відповів ствердно.

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"Може, так, може, ні - спірне питання", - зазначив він на запитання, чи це не є порушенням процедури.

"Виходячи з регламенту можна так тлумачити - зі звітом і без звіту. Якщо зі звітом, то можна постанову про недовіру уряду вносити негайно. Якщо без звіту, то треба витримати чотири дні", - пояснив він.

Водночас співрозмовники УП у "Народному фронті" зазначають, що у разі визнання депутатами роботи уряду незадовільною, фракція вимагатиме внесення постанови про недовіру уряду вже у вівторок.

Тим часом співрозмовники у БПП зазначають, що голосів за відставку уряду поки що вистачає.

"Але до вечора все ще може змінитися", - додає співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого фракції «Самопоміч» і «Батьківщина» заявили, що збиратимуть підписи народних депутатів за висловлення уряду недовіри.

Того ж дня ввечері у фракції «Блоку Петра Порошенка» повідомили, що вирішили визнати роботу уряду незадовільною і збирати підписи за його відставку.

Своєю чергою лідер фракції “Народний фронт” Максим Бурбак запевнив, що жоден депутат від «Народного фронту» не голосуватиме за висловлення уряду недовіри.

Разом з тим лідер «Опозиційного блоку» Юрій Бойко заявив, що фракція підтримає постанову про визнання незадовільною роботу уряду.