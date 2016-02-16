У Раді зареєстровано резолюцію про недовіру Кабміну

Відповідна інформація міститься на офіційному сайті парламенту.

Зокрема, зазначається, що "Проект Постанови про відповідальність Кабінету Міністрів України (щодо прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України)» зареєстрований під номером 4080.

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Водночас текст документу у даний час недоступний для перегляду.

Автором проекту постанови є голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати заявляли, що у парламенті зібрано понад 150 підписів за розгляд питання щодо висловлення недовіри уряду, а президент Петро Порошенко наголошував на необхідності повного перезавантаження уряду.