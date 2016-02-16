Рада сьогодні працюватиме, поки не вирішиться питання щодо Кабміну
16:51, 16 лютого 2016Політика
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ВР вирішила сьогодні працювати до завершення розгляду питання щодо звіту Кабміну та можливого висловлення йому недовіри
Звіт Яценюка в Раді / УНІАН
Верховна Рада підтримала пропозицію щодо продовження сьогоднішнього вечірнього засідання до розгляду питання стосовно звіту Кабінету міністрів України, а також за наявності необхідних 150 підписів депутатів — щодо висловлення недовіри уряду.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію оголосив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.
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Рішення підтримували 238 народних депутатів із 345, зареєстрованих у сесійній залі.
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