Рада сьогодні працюватиме, поки не вирішиться питання щодо Кабміну

ВР вирішила сьогодні працювати до завершення розгляду питання щодо звіту Кабміну та можливого висловлення йому недовіри

Верховна Рада підтримала пропозицію щодо продовження сьогоднішнього вечірнього засідання до розгляду питання стосовно звіту Кабінету міністрів України, а також за наявності необхідних 150 підписів депутатів — щодо висловлення недовіри уряду. Читайте такожВР почала заслуховувати звіт уряду. Яценюк виступає з трибуни парламенту (наживо) Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію оголосив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман. Читайте такожПорошенко закликав Яценюка та Шокіна піти у відставку Рішення підтримували 238 народних депутатів із 345, зареєстрованих у сесійній залі.

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