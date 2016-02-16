Нардеп з УКРОПу пропонує Раді скасувати прийняття закону про "партійне рабство"
Народний депутат з міжфракційного об'єднання УКРОП Олександр Дубінін пропонує Верховній Раді скасувати результати голосування за ухвалення в цілому законопроекту №3700 про внесення змін в закон про вибори народних депутатів щодо виключення партіями кандидатів з виборчих списків.
Відповідний проект постанови Дубінін зареєстрував сьогодні у парламенті, повідомив депутат на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, згаданий закон був прийнятий з порушенням ст. 102 107 регламенту ВР.
«Згідно з нормами чинного законодавства України, цей проект не міг виноситися на голосування на цій сесії, тим більше ще й двічі поспіль. У зв'язку з грубим порушенням законодавства та регламенту я написав заяву Гройсману з вимогою не підписувати законопроект, а також зареєстрував постанову про скасування результатів голосування», – повідомив Дубінін.
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Нардеп підкреслив, що так званий закон про партійну диктатуру було прийнято в результаті політичних торгів у рамках вирішення питання про відставку уряду.
Політик підкреслив, що цей закон, який дозволяє виключати кандидатів з виборчого списку вже після оголошення результатів голосування, вигідний, зокрема, фракціям Радикальної партії і «Блоку Петра Порошенка».
«В списку Радикальної партії є кандидат, який наступним потрапляє в парламент, але він не влаштовує партію. Ось «радикали» і хочуть його виключити. Також загальновідомо, що цей закон потрібен БПП, щоб не пустити в парламент адвоката Андрія Богдана, захисника Геннадія Корбана в суді», – пояснив Дубінін.
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