Рада прийняла закон про "партійне рабство"

Як свідчать дані на сайті парламенту, за 2 години після провалення цієї ініціативи парламент 238 голосами знову повернувся до її розгляду і 236 голосами прийняв за основу і в цілому.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Гройсман пояснив необхідність повернення до розгляду законопроекту №3700 тим, що 5 фракцій звернулися до нього з проханням провести повторне голосування щодо цього питання.

Нагадаємо, відповідно до редакції документу, яка була озвучена лідером фракції Радикальної партії Олегом Ляшком, передбачено, що в разі прийняття партією рішення, передбаченого частиною 3 статті 105 закону про вибори Ради, щодо кандидата у депутати до прийняття рішення Центральною виборчою комісією про визнання його обраним, ЦВК приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії.

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Встановлено, що партія, яка висунула кандидата в депутати, включеного до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, який за результатами виборів відповідно до частини 10 статті 98 цього закону вважається не обраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до прийняття рішення ЦВК про визнання його обраним. Таке рішення приймається відповідно до статуту партії з'їздом, зборами, конференцією партії. Виписка з протоколу цих заходів, підписана головуючим, та рішення, підписане керівником та скріплене печаткою партії, не пізніше ніж на 5-й день з дня прийняття рішення передаються до ЦВК. На підставі цих документів ЦВК не пізніше, ніж на 5-й день з дня їх отримання приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії.

Передбачено, що дія цього закону поширюється і на виборчі списки кандидатів у депутати від політичних партій, які були суб'єктами виборчого процесу на позачергових виборах Ради 26 жовтня 2014 року.

На ранковому засідання 16 лютого Верховна Рада відмовилася прийняти цей закон.

Відповідний законопроект №3700 є спільною ініціативою голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрія Луценка, голови фракції "Народний фронт" Максима Бурбака, голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, голови фракції Радикальної партії Олега Ляшка, голови фракції "Самопоміч" Олега Березюка та депутата з РПЛ Олега Купрієнка.

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