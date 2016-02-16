В ГПУ нічого не знають про рапорт Шокіна

Про це УНІАН заявив один з керівників управління.

"У мене немає жодної інформації про це. Тобто — нуль", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 лютого, президент України Петро Порошенко у своєму зверненні закликав Шокіна подати у відставку.

"Сьогодні зранку я мав зустріч і грунтовну розмову з генеральним прокурором. Я звернувся до Віктора Миколайовича з пропозицією, щоб він написав заяву про відставку", - сказав Порошенко.

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Пізніше народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Найєм заявив, що Шокін подав у відставку з посади генпрокурора.