Шокін подав у відставку
Генпрокурор погодився піти з посади.
Генеральний прокурор України Віктор Шокін подав у відставку. Про це в Twitter повідомив заступник голови депутатської фракції "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найєм.
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RT! Prosecutor General of Ukraine Viktor Shokin resigned.— Mustafa Nayyem (@mefimus) 16 лютого 2016
За словами джерела "Лівого Берега", заяву було передано ще сьогодні вранці.
Також цю інформацію "Українській правді" підтвердили у Генпрокуратурі. "Шокін подав у відставку", - сказав співрозмовник видання.
Як повідомлялося, сьогодні президент Петро Порошенко оприлюднив звернення, у якому закликав генпрокурора Шокіна піти у відставку.
"Сьогодні зранку я мав зустріч і грунтовну розмову з Генеральним прокурором. Я звернувся до Віктора Миколайовича з пропозицією, щоб він написав заяву про відставку. Віктор Шокін впровадив ті реформи, яким в ГПУ чинили спротив десятиліттями: позбавлення прокуратури загального нагляду, створення Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань, тощо. Це з одного боку. З іншого, ГПУ, на жаль, не змогла заручитися довірою суспільства. І саме тому на порядку денному стоїть питання про відставку Генпрокурора", - йдеться в заяві Порошенка.