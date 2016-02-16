Гройсман обіцяє "відновити справжній контроль" Ради за діями Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав на засіданні парламенту після обговорення звіту уряду.

Він зазначив, що парламент приймав всі необхідні рішення, яких потребувала країна.

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"Я сьогодні хочу абсолютно чітко заявити - я вам гарантую, що найближчим часом ми з вами відновимо цей парламентський контроль над діями уряду і всіх інших органів влади", - сказав Гройсман.

Звертаючись до депутатів, він зазначив, що в цьому питанні йому потрібна депутатська допомога і підтримка.

Нагадаємо, Рада сьогодні не змогла прийняти резолюцію про недовіри Кабінету міністрів.