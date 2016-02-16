Рада провалила відставку Яценюка

Верховна Рада не прийняла резолюцію про недовіру Кабміну і, відповідно, не відправила Арсенія Яценюка у відставку.

Читайте такожПодатковий комітет ВР визнав роботу Кабміну незадовільною

За резолюцію проголосували 194 народних обранці.

Не голосувала в повному складі фракція “Народний фронт” та група “Відродження”. Із фракції БПП “за” проголосували 97 народних депутатів, із “Опозиційного блоку” - 8, фракції “Самопоміч” - 25, “Радикальної партії” - 15, “Батьківщина” - 15, група “Воля народу” - 6, із позафракційних - 28.

Як повідомлялося, сьогодні президент Петро Порошенко виступив із зверненням, в якому закликав генпрокурора Шокіна і прем'єра Арсенія Яценюка піти у відставку.

Про те, що Віктор Шокін вже написав заяву про відставку, сьогодні повідомив нардеп Мустафа Найєм, а також джерела в ГПУ. Офіційно Генпрокуратура поки цього не підтверджує.

Також Порошенко заявив про необхідність повного перезавантаження уряду.

"Тепер вже очевидно є запит на повне перезавантаження уряду. Поки що у прем'єр-міністра зберігається можливість вибрати,яким способом краще дати простір для реалізації цього запиту", - зазначив президент.

При цьому він підкреслив: "Момент для часткового поновлення Кабінету міністрів упущений. Про нього надто довго говорили, і в результаті - забалакали. Тотальне переформатування Кабінету міністрів має відбуватися на основі чинної коаліції у складі "Солідарності", "Народного фронту", "Самопомочі" і "Батьківщини".

Згідно із законом про уряд, резолюція недовіри вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менш як 226 депутатів. Якщо вона буде підтримана, уряд піде у відставку. Якщо достатньої кількості голосів на набереться, це питання можна буде піднімати до кінця поточної сесії.