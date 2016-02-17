Фракція "Самопомочі" не братиме участі у сьогоднішньому засіданні Ради

Про це йдеться в заяві політичної сили на сторінці Facebook.

"В Україні відбувся цинічний урядовий переворот за участю президента, прем'єра, клептократичної частини коаліції та олігархічного блоку", - йдеться в повідомленні.

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"Україна отримала нелегітимний уряд, робота якого визнана незадовільною, але який залишили при владі. Шанс на нормальне публічне управління державою втрачений", - заявляють у "Самопомочі".

В Україні відбувся цинічний урядовий переворот за участю президента, прем'єра, клептократичної частини коаліції та оліга... Posted by Об'єднання "Самопоміч" on Tuesday, February 16, 2016

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада не прийняла резолюцію про недовіру Кабміну і, відповідно, не відправила Арсенія Яценюка у відставку.