"Опозиційний блок" вважає перевибори Ради єдиним виходом з кризи влади

Про це наголошується в заяві партії "Опозиційний блок", опублікованій на сайті партії.

"В країні масштабна криза влади, з якої є лише один вихід - перевибори парламенту. Спроби зобразити боротьбу за відставку уряду безглузді: всі п'ять фракцій, які 14 місяців тому створили коаліцію і нинішній Кабмін, всі разом відповідають за провал роботи Яценюка і його корупційної команди", - йдеться в документі.

Читайте такожВ "Опоблоці" заявили, що підтримають постанову про визнання незадовільною роботу уряду

Зазначається, що "Опозиційний блок" не буде допомагати коаліційним фракціям "приховувати їхні злочини перед українцями".

"Звіт уряду був брехнею, відставка уряду була спробою частини коаліціантів уникнути відповідальності", - зазначили автори заяви.

Наголошується, що "Опозиційний блок" очікує, що прем'єр виконає вимогу президента і сам піде у відставку разом з генпрокурором.

"Ми вимагаємо від парламенту негайного голосування за внесеними нашою фракцією змін до бюджету та пакету законів, необхідних для прийняття Мінських угод", - додали в партії.