Порошенко звільнив ще чотирьох суддів, одну з них - за порушення присяги під час Майдану

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зазначається, що серед звільнених суддя Владислава Гудим, яка ухвалила необґрунтовані рішення під час обрання запобіжного заходу для активістів Євромайдану та Автомайдану.

"Так, за висновком Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції, під час подій на Майдані Владислава Гудим не забезпечила в межах своїх повноважень дотримання принципів самостійності і незалежності, конституційних засад судочинства, а також повного і всебічного дослідження всіх обставин у справах та проведення невідкладного судово-медичного обстеження", - йдеться у повідомленні.

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У висновку сказано, що рішення судді не відповідали нормам Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практиці Європейського суду з прав людини.

Раніше президентом було звільнено з посад п’ять суддів, щодо яких Вища рада юстиції визнала порушення суддівської присяги та ухвалення неправових рішень щодо активістів Революції гідності. Це троє київських суддів - судді Оболонського районного суду Юлія Швачач та Віталій Літвінов, суддя Шевченківського районного суду Дмитро Кравець, а також у місті Харкові – судді Червонозаводського районного суду Олена Васильєва і Денис Чудовський.

Також Порошенко звільнив суддю Печерського районного суду міста Києва Родіона Кірєєва та 83 суддів низки судів у анексованому Росією Криму.