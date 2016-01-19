Порошенко звільнив з посад чотирьох суддів, серед яких - скандальний Кірєєв

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, Кірєєв, за висновком Вищої ради юстиції, під час розгляду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко безпідставно змінив запобіжний захід з підписки про невиїзд на тримання під вартою, чим допустив свавільне та незаконне позбавлення її волі.

Ці дії судді Кірєєва призвели до порушення основоположного права людини на свободу та слугували підставою для винесення Європейським судом рішення проти України, що зашкодило авторитету судової влади та держави Україна. Вказане рішення викликало значний суспільний резонанс. До Вищої кваліфікаційної комісії суддів надійшло понад 800 скарг від громадян.

Також звільнено суддю Червонозаводського районного суду Харкова Олену Васильєву, за рішеннями якої було притягнуто до адміністративної відповідальності учасників акцій протесту 19 лютого 2014 року у Харкові. Тоді активісти-«майданівці» Голубєв та Воронцов, які брали участь у блокуванні воріт Академії внутрішніх військ, отримали по 15 діб адміністративного арешту кожен.

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Віталія Літвінова звільнено з посади судді Оболонського районного суду Києва за необґрунтоване рішення щодо активіста Євромайдану у січні 2014 року. Олександр Кравцов неправомірно утримувався під вартою з 23 січня по 23 березня 2014 року. Крім цього, за інформацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за період березень-серпень 2014 року щодо судді Літвінова відкрито три дисциплінарні справи за зверненнями щодо його рішень стосовно учасників масових акцій у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014-го.

Також президент звільнив суддю Ленінського районного суду Луганська Олексія Золотарьова, який у лютому 2013 року прийняв чотири неправові рішення щодо права власності на трубопроводи, що знаходяться на землях Слов’яносербського, Сватівського та Білокуракінського районів Луганської області. Внаслідок часткового демонтажу трубопроводів відбулося руйнування меліоративної системи. Загальна довжина трубопроводів, які вибули з державної власності та власності третіх осіб на підставі незаконних судових рішень судді Золотарьова, становить 37,7 кілометрів.

Із пропозиціями про звільнення з посад суддів до президента звернулася Вища рада юстиції за підсумками перевірок, що проводилася у відповідності до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».