Адвокат оскаржив у суді заборону ФСБ Росії на в'їзд до Криму Джемілєву

Адвокат Марк Фейгін оскаржив у суді заборону Федеральної служби безпеки РФ на в'їзд в окупований Крим уповноваженому президента України з питань кримськотатарського народу, народному депутату Мустафі Джемілєву.

Про це повідомив у Twitter адвокат Микола Полозов.

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"Сьогодні мій колега, адвокат Марк Фейгін направив до суду заяву про незаконну заборону ФСБ на в'їзд в Крим Мустафі Джемілєву", - написав він.

Як повідомлялося, у травні 2014 року окупаційна влада Криму заборонила Джемілєву в'їзд на півострів на п'ять років.