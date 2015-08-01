Яценюк заявив, що всі винні у злочинах проти кримських татар будуть покарані

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк переконаний, що всі винні у злочинах проти кримських татар будуть покарані.

Про це йдеться у переданому УНІАН вітанні Яценюка учасникам II Всесвітнього конгресу кримських татар, що проходить у Туреччині.

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«Кримський народ – народ не чисельний, але великий. Великий своєю вірою і незборимістю. Великий своєю непоступливістю злу. Сьогодні на цей народ дивиться цілий світ. Бо кримські татари не погоджуються і ніколи не погодяться з анексією своєї Батьківщини. Вони щодня протестують проти окупації Криму Російською Федерацією, проти замаху Кремля на сучасний світоустрій і систему глобальної безпеки», - зауважив Яценюк.

Від уряду України і від себе особисто він запевнив кримськотатарський народ, «його глибоко шанованих лідерів Мустафу Джемілєва та Рефата Чубарова: український народ з вами».

За словами прем’єра, Україна гарантує захист і реалізацію невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу у складі суверенної і незалежної Української держави; наша держава визнає Меджліс як повноважний орган кримськотатарського народу.

«Сьогодні з кримськотатарським народом Туреччина, у столиці якої проходить ваш Всесвітній конгрес, з ним увесь вільний світ, який не може почуватися безпечним доти, поки Крим лишається вкраденим у народу, що носить його ім’я. За цей злочин доведеться відповідати. Доведеться відповідати за викрадення і вбивства кримських татар, за переслідування членів Меджлісу кримськотатарського народу, за глум над його історичною пам’яттю, за масові обшуки в мечетях і образу релігійних почуттів», - наголосив Яценюк.

Він також запевнив, що світ ніколи не змириться з окупацією Криму, зі спробами зруйнувати міжнародне право, з порушенням всіх принципів Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі, 40-річчя підписання якого відзначається саме сьогодні.

Яценюк побажав делегатам Конгресу плідної роботи.

Як повідомляв УНІАН, про участь у конгресі заявили 180 кримськотатарських організацій з 12 країн світу, зокрема, політичні діячі, посли, представники дипломатичних місій, науковці, журналісти з країн ЄС, США і Канади.

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Засідання конгресу проходять сьогодні 1 серпня і триватимуть 2 серпня, вони стосуватимуться координації подальших дій кримських татар в умовах незаконної анексії Криму, а також порушення їхніх прав, свобод і загрози національного знищення.

Правоохоронні органи Росії завадили більшості членів Меджлісу виїхати на ІІ Всесвітній конгрес кримських татар, їм надіслали повістки на допити на 1 серпня.

МЗС України висловив рішучий протест проти створення Росією штучних перешкод для участі представників кримськотатарського народу у Всесвітньому конгресі кримських татар.