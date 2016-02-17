"Ми заходимо в серйозну політичну кризу": Геращенко каже, що Рада рухається до дочасних виборів

12:31, 17 лютого 2016
Політика
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Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко вважає, що після ситуації з голосуванням за недовіру уряду парламент рухається до дочасних виборів.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час виступу у сесійній залі Верховної Ради.

"Те, що сьогодні немає депутатів у залі, - це не лише питання безвідповідального ставлення до своєї роботи. Це так само закономірна реакція на те, що відбулося вчора в парламенті", - сказала Геращенко.

Вона наголосила на різниці в кількості депутатів, які голосували за постанову про недовіру уряду і за попередню - про визнання незадовільною роботу уряду. "Де ділися цих 40 депутатів? Що трапилося за цей час?", - сказала депутат.

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За словами Геращенко, "сьогодні ми заходимо в серйозну політичну кризу, найгіршу політичну кризу, яка є кризою довіри не лише між урядом і коаліцією, не лише кризою довіри у фракції "БПП", яка, на жаль, так само взяла дуже некрасиву, зіграла вчора роль у цьому сценарії, але це і серйозна парламентська криза".

Так, вважає вона, після того, що сталося у парламенті, "ми семимильними кроками йдемо до дочасних виборів".

У свою чергу депутат від "БПП" Сергій Лещенко, зокрема, зазначив, що під час учорашнього голосування за визнання роботи уряду незадовільною, а потім і за відставку уряду, у всіх на очах відбулася "вистава". "Ходили по рядах, обдзвонювали, передавали трубки, казали: тікайте з Верховної Ради, тікайте, щоб не було голосів за відставку уряду", - стверджує він.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого парламент 247-ма голосами визнав роботу уряду незадовільною, але недовіру Кабміну не підтримав. Зокрема, "за" висловлення недовіри Кабінету міністрів проголосували лише 194 депутати при необхідних 226.

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