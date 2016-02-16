Рада визнала роботу уряду незадовільною

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову щодо взяття до відома звіту проголосували лише 77 народних депутатів із 336, зареєстрованих у сесійній залі.

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За постанову про визнання діяльності Кабміну незадовільною проголосували 247 народних депутатів із 339, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, від фракцій «БПП» — 120, «Опозиційний блок» — 26, “Самопоміч” — 26, Радикальної партії — 15, “Батьківщина” — 16, від групи “Воля народу” — 15 та 29 позафракційних.

Від групи “Відродження” та фракції «Народний фронт» не проголосував жоден депутат.