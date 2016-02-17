"Міністр зробив свій вибір": "Батьківщина" виключила Жданова з партії
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов виключений з партії «Батьківщина» та більше не представляє «Батьківщину» в уряді.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
«Ігор Жданов зробив свій вибір. Це його рішення, на яке партія відреагувала логічним чином», - йдеться в повідомленні.
Відтак, підкреслили в партії, «Батьківщина» не має жодного представника в уряді Арсенія Яценюка.
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Як повідомлялося, 16 лютого після невдалого голосування у Верховній Раді за відставку Кабінету міністрів фракція "Батьківщина" заявила, що відкликає з уряду свого міністра Жданова.
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Водночас Жданов вирішив залишитися в уряді. «На прохання прем'єр-міністра Арсенія Яценюка я залишаюся працювати в уряді. Зараз не час розхитувати державний човен», - сказав він.
Сьогодні, 17 лютого, фракція «Батьківщина» вийшла з коаліції.